Погода в Україні на завтра. Фото: IStock

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Погода в Україні 8 травня очікується переважно дощова, на сході прогнозують потужні грози. Натомість температура повітря вдень прогнозується по-справжньому весняна. У Криму температура повітря досягне позначки +21°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +12° до +21°. Ночі цієї доби будуть відносно прохолодними. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 8 травня буде мінливо хмарною, сонце то виглядатиме з-поміж хмар, то знову ховатиметься за ними. Вночі температура повітря опуститься до позначки +8°, а вдень температура триматиметься на рівні від +13° до +15° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується дощова. З неба литиме як із відра. Температура повітря вночі складе від +10° до +12°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +17°.

Погодні умови в Одесі очікуються також хмарні та дощові. Повітря вдень прогріється до +19°, вночі очікується температура до +12°C.

Погода у Львові завтра буде переважно сонячна та тепла, без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі +5…+7° тепла, а вдень +12…+14° тепла.

Погода в Карпатах 8 травня прогнозується тепла та сонячна. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +5° до +7° тепла, а вдень температура сягне +14° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 8 травня прогнозується спокійна. Вранці можливі невеликі геомагнітні збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр