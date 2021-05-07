Погода в Украине на завтра. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 8 мая ожидается преимущественно дождливая, на востоке прогнозируют мощные грозы. В то же время температура воздуха днем прогнозируется по-настоящему весенняя. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +21°.

Днем столбики термометров покажут от +12° до +21°. Ночи в эти сутки будут относительно прохладными. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 8 мая будет переменно облачной, солнце будет то выглядывать из-за облаков, то снова прятаться за ними. Ночью температура воздуха опустится до отметки +8°, а днем температура будет держаться на уровне от +13° до +15° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается дождливая. С неба будет лить как из ведра. Температура воздуха ночью составит от +10° до +12°, а днем столбики термометра застынут на уровне +17°.

Погодные условия в Одессе ожидаются также облачные и дождливые. Воздух днем прогреется до +19°, ночью ожидается температура до +12°C.

Погода во Львове завтра будет преимущественно солнечная и теплая, без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью +5… +7° тепла, а днем +12… +14° тепла.

Погода в Карпатах 8 мая прогнозируется теплая и солнечная. Столбики термометров в темное время суток покажут от +5° до +7° тепла, а днем температура достигнет +14° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 8 мая прогнозируется спокойная. Утром возможные небольшие геомагнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето. Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла.

Источник: Укргидрометцентр