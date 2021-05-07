Евросоюз предупредил Россию о последствиях оглашения списка «недружественных стран»

https://racurs.ua/n154325-evrosouz-predupredil-rossiu-o-posledstviyah-oglasheniya-spiska-nedrujestvennyh-stran.html

Ракурс

Евросоюз (ЕС) считает, что планы России по составлению списка «недружественных стран» противоречат международному праву.

Об этом сообщил журналистам в пятницу, 7 мая, источник во внешнеполитической службе ЕС.

Источник уверяет, что ЕС примет включения Россией даже одной страны ЕС в список «недружественных стран» как шаг в отношении всего Евросоюза. Он также подчеркнул, что Евросоюз обговорит свою стратегию против «агрессивных действий» РФ на саммите 25 мая.

Главы МИД ЕС на встрече 10 мая обсудят действия со стороны России, включая контрсанкции против еврочиновников и ограничения против иностранных агентов в стране. Кореспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк написал в Твиттер, что на совете не будет новых предложений по санкциям против РФ.

22 марта Евросоюз ввел санкции против 11 человек и четырех организаций из разных стран, в том числе из России, за «нарушение прав человека и злоупотребление ими». В списке санкций были и двое россиян.

РФ 30 апреля закрыла въезд восьми гражданам стран ЕС и представителям официальных структур, а Владимир Путин 23 апреля подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия других государств. В документе ограничивается заключение трудовых договоров между физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации, и дипломатическими представительствами стран, осуществляющих «недружественные действия в отношении РФ или граждан государства».

28 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вскоре опубликует список «недружественных» России стран. В него входят страны Балтии, Грузия, Украина, США, Чехия, Великобритания и Польша.