Пилот пропавшего рейса MH370 тщательно планировал авиакатастрофу, фото: Global Look Press

https://racurs.ua/n154324-izmenil-traektoriu-pilot-propavshego-reysa-tschatelno-planiroval-katastrofu.html

Ракурс

Пилот пропавшего в 2014 году малайзийского «Боинга» MH370 Захария Ахмад Шах тщательно спланировал гибель лайнера и построил траекторию таким образом, чтобы не было понятно, куда он направляется.

Аэрокосмический инженер Ричард Годфри исследовал траекторию «Боинга» Malaysia Airlines перед катастрофой и пришел к выводу, что пилот лайнера тщательно спланировал падения самолета. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование инженера.

Годфри объяснил, что траекторию воздушного судна по карте можно проследить с помощью глобальной радиосистемы Weak Signal Propagation (WSPR).

По его словам, пропавшее судно пересекло восемь так называемых «путевых тросов» во время полета над Индийским океаном, что совпадает с предыдущими исследованиями, которые изучали траекторию MH370. При этом инженер убежден, что Шах воспользовался точками навигации для того, чтобы избежать обнаружения лайнера.

Годфри считает, что пилот был ознакомлен с графиком работы расположенных на прилегающих территориях радаров и знал, что ночью в выходные дни радарные системы не будут работать.

Маршрут кажется хорошо спланированным, судно не пересекало существующие коммерческие маршруты. Пилота, похоже, не сильно беспокоил расход топлива, большее внимание уделялось оставлению ложных следов, — заявил эксперт.

Напомним, что самолет авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года всех их официально признали погибшим. Найти воздушное судно до сих пор не удалось.

Ранее выдвигались различные версии катастрофы рейса MH370.

В марте 2021 специалисты изучили найденный в Южной Африке фрагмент крыла, вероятно принадлежавший пропавшему «Боингу» Malaysia Airlines, и выдвинули новое объяснение катастрофы. По их мнению, лайнер на большой скорости столкнулся с поверхностью Индийского океана и, вполне вероятно, контроль над самолетом был потерян. Сторонники теории считают, что обломки могут находиться на дне, почти в 2 тыс. км от мыса Луин — крайней юго-западной точки Австралии.

В 2020 году бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт рассказал, что по версии властей Малайзии причиной исчезновения «Боинга» MH370 является самоубийство пилота.

А в 2019 году выдвинули еще одну версию катастрофы: эксперт по авиабезопасности предположил, что самолет похитил человек, проникший на него с целью умышленного уничтожения.

В июне того же года стало известно, что пилот самолета Захария Ахмад Шах, возможно, перекрыл кислород в салоне, убив пассажиров.

Как выяснили эксперты, пилоты рейса MH370 отклонили самолет от курса. Вину за это возлагают именно на Захария Ахмад Шаха, поскольку он воспроизводил похожий полет со смертельным исходом на авиасимуляторе. Мотивом преступления могли быть проблемы в личной жизни, считают исследователи.