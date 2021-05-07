Пілот зниклого рейсу MH370 ретельно планував авіакатастрофу, фото: Global Look Press

https://racurs.ua/ua/n154324-zminyv-traiektoriu-pilot-znyklogo-reysu-retelno-planuvav-katastrofu.html

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Пілот зниклого у 2014 році малайзійського «Боїнга» MH370 Захарія Ахмад Шах ретельно спланував авіакатастрофу і загибель лайнера, тому побудував траєкторію таким чином, щоб не було зрозуміло, куди він прямує.

Аерокосмічний інженер Річард Годфрі дослідив траєкторію «Боїнга» Malaysia Airlines перед катастрофою і прийшов до висновку, що пілот лайнера ретельно спланував падіння літака. Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на дослідження інженера.

Годфрі пояснив, що траєкторію повітряного судна по карті можна простежити за допомогою глобальної радіосистеми Weak Signal Propagation (WSPR).



За його словами, зникле судно перетнуло вісім так званих «колійних тросів» під час польоту над Індійським океаном, що збігається з попередніми дослідженнями, які вивчали траєкторію MH370. При цьому інженер переконаний, що Шах скористався точками навігації для того, щоб уникнути виявлення лайнера.

Годфрі вважає, що пілот був ознайомлений з графіком роботи розташованих на прилеглих територіях радарів і знав, що вночі у вихідні дні радарні системи не будуть працювати.

Маршрут польоту здається добре спланованим, судно не перетинало існуючі комерційні маршрути. Пілота, схоже, не сильно турбувала витрата палива, більша увага приділялася залишенню помилкових слідів, — заявив експерт.

Нагадаємо, що літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що слідував з Куала-Лумпура в Пекін, пропав з екранів радарів в березні 2014 року. На борту знаходилися 227 пасажирів і 12 членів екіпажу. У січні 2015 року всіх їх офіційно визнали загиблими. Знайти повітряне судно досі не вдалося

Раніше висувались різні версії катастрофи рейсу MH370.

У березні 2021 року фахівці вивчили знайдений в Південній Африці фрагмент крила, що імовірно належить зниклому «Боїнгу» Malaysia Airlines, і висунули нове пояснення катастрофи. На їхню думку, лайнер на великій швидкості зіткнувся з поверхнею Індійського океану і, цілком ймовірно, контроль над літаком було втрачено. Прихильники теорії вважають, що уламки можуть перебувати на дні, майже у 2 тис. км від мису Луїн, який є крайньою південно-західною точкою Австралії.



У 2020 році колишній прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт розповів, що за версією влади Малайзії причиною зникнення «Боїнга» MH370 є самогубство пілота.

А у 2019 році висунули ще одну версію катастрофи: експерт з авіабезпеки припустив, що літак викрала людина, яка проникла на нього з метою умисного знищення. У червні того ж року стало відомо, що пілот літака Захарія Ахмад Шах, можливо, перекрив кисень в салоні, убивши пасажирів.

Як з’ясували експерти, пілоти рейсу MH370 відхилили літак від курсу. Провину за це покладають саме на Захарія Ахмад Шаха, оскільки він відтворював схожий політ зі смертельними наслідками на авіасимуляторі. Мотивом злочину могли бути проблеми в особистому житті, вважають дослідники.

Джерело: Daily Mail