Фірташ і Зеленський. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n154323-sankciyi-proty-oblgaziv-firtasha-gotuie-rnbo-zmi.html

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Рада національної безпеки і оборони (РНБО) може запровадити нові санкції проти облгазів через борг перед оператором газотранспортної системи (ОГТСУ) в 10 млрд грн.



Про це повідомляє «Ліга» з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що за звітний період із 2020 року та першої половини 2021 року облгази нібито викачали газу на 9,88 млрд грн, які не повернули. Найбільшими боржниками стали облгази, що працюють під брендом Регіональної газової компанії (РГК), пов’язаної з Дмитром Фірташем — вони заборгували 7,97 млрд грн. Більша частина боргу сформувалася за перший квартал поточного року, коли в Україні діяли обмежені ціни на газ для населення — 6,99 грн за кубометр.

З січня по березень 2021 року облгази нібито відібрали з «труби» 1 млрд кубометрів газу, не розплатившись. Це в 5,6 раза більше, ніж обсяги їхніх виробничо-технологічних витрат за 2020 рік.

Такі величезні борги облгазів створюють реальну загрозу фінансовій стабільності Оператора ГТС, відповідно загрозу енергетичній безпеці України. Тому РНБО включилося в процес. До того ж фінансова нестабільність оператора ГТС грає на руку Газпрому, який усіма силами лобіює Північний потік-2, — заявило джерело видання.

Відповідне рішення щодо облгазів, пов’язаних із Дмитром Фірташем, мають ухвалити вже сьогодні, 7 травня. За інформацією джерел, РНБО розглядає кілька варіантів можливого рішення — від попередження до заморозки активів і націоналізації з подальшою реприватизацією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тарифи на газ та електрику можуть переглянути після засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Секретар РНБО Олексій Данилов попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля направити до Апарату РНБО структуру власників усіх енергетичних та газових компаній в Україні.

Джерело: Ліга