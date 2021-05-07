У «Нафтогазі» з'ясують, чому фіндиректор заявив про прибутковість компанії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154322-u-naftogazi-z-yasuut-chomu-findyrektor-zayavyv-pro-prybutkovist-kompaniyi.html

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«Нафтогаз» проведе внутрішнє розслідування за оприлюднення інформації про прибуток компанії у соцмережі.

Фінансовий директор «Нафтогазу» Петер ван Дріл заявив, що компанія отримала 12,6 млрд грн чистого прибутку в першому кварталі 2021 року. Документ про службове розслідування опублікував у Facebook Тарас Котов.

Раніше ми заявляли, що очікуємо, що «Нафтогаз» стане прибутковим у першому кварталі. Я радий повідомити, що чистий прибуток у першому кварталі 2021 року становить 12,6 млрд грн (попередній результат, що підлягає подальшому перегляду). Чистий прибуток за той же період 2020 року становив 3,2 млрд грн, — написав ван Дріл на своїй сторінці у Facebook.

28 квітня Кабінет міністрів звільнив з посади голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, а його наступником призначив Юрія Вітренка, якому раніше двічі не вдавалося сісти в крісло міністра енергетики.

Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів НАК «Нафтогаз України», на якому розглянув звіт про діяльність компанії у 2020 році та визнав її діяльність незадовільною.

За словами Коболєва, уряд заздалегідь поінформували, що замість запланованого в фінансовому плані прибутку в 11 млрд грн будуть збитки. До цього НАК попереджав про проблему неплатежів газзбутів.

Він також зазначив, що на рахунках НАК є понад 2 млрд дол. вільних грошових коштів. Коболєв повідомив, що із 2 млрд дол. 32 млрд гривень компанія була готова передати до бюджету.