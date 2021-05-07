В «Нафтогазе» выяснят, почему финдиректор заявил о прибыльности компании. Фото: УП

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Ракурс

«Нафтогаз» проведет внутреннее расследование из-за обнародования информации о прибыли компании в соцсети.

Финансовый директор «Нафтогаза» Петер ван Дрил заявил, что компания получил 12,6 млрд грн чистой прибыли в первом квартале 2021 года. Документ о служебном расследовании опубликовал в Facebook Тарас Котов.

Раньше мы заявляли, что ожидаем, что «Нафтогаз» станет прибыльным в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (предварительный результат, который подлежит дальнейшему пересмотру). Чистая прибыль за тот же период 2020 года составила 3,2 млрд грн, — написал ван Дрил на своей странице в Facebook.

28 апреля Кабинет министров уволил с должности председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, а его преемником назначил Юрия Витренко, которому ранее дважды не удавалось сесть в кресло министра энергетики.

Кабмин провел заседание общего собрания акционеров НАК «Нафтогаз Украины», на котором рассмотрел отчет о деятельности компании в 2020 году и признал ее деятельность неудовлетворительной.

По словам Коболева, правительство заранее проинформировали, что вместо запланированной в финансовом плане прибыли в 11 млрд грн будут убытки. До этого НАК предупреждал о проблеме неплатежей газсбытов.

Он также отметил, что на счетах НАК есть более 2 млрд долл. свободных денежных средств. Коболев сообщил, что из 2 млрд долл. 32 млрд грн компания была готова передать в бюджет.