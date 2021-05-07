Польша и Беларусь спорят из-за места рождения советского маршала

Маршал. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n154321-polsha-i-belarus-sporyat-iz-za-mesta-rojdeniya-sovetskogo-marshala.html

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Константин Рокоссовский, советский маршал, стал причиной спора между Польшей и Беларусью.

Оказалось, что запись о крещении маршала в поселке Телеханы в Брестской области не доказывает, что он родился именно там. Об этом заявила польский исследователь Ольга Добжанская, которая раскритиковала выводы белорусских историков. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что маршал Рокоссовский в разное время указывал разные места и даты своего рождения, из-за чего тайну его происхождения долгое время не удавалось раскрыть. В своей кандидатской карточке, которая датируется 1920 годом, он указал местом рождения Варшаву, а через некоторое время сменил место рождения на Великие Луки.

Однако недавно в архивах Беларуси была обнаружена запись о том, что Рокоссовский был крещен в белорусском населенном пункте Телеханы, который тогда входил в состав Минской губернии Российской империи, а после стал территорией Польши, а с 1939 года — БССР.

В документе отмечается, что Константин родился 3 сентября 1889 года (по старому стилю) в семье дворянина, католика Ксавьера Рокоссовского и его жены, православной верующей Антонины, и был крещен в Свято-Троицкой церкви села Телеханы. Однако, как считает Добжанская, настоящее место рождения Рокоссовского так и останется неизвестным, поскольку место рождения и место крещения могут быть разными.

В частности известно, что по правилам Российской империи, ребенок должен был быть крещен в православие, несмотря на то, что отец был католиком. Сестра Рокоссовского Хелена также была крещена в православие, однако всю жизнь считала себя католической верующей. Об этом свидетельствует тот факт, что на ее могиле в Варшаве установлен католический крест.

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь усиливает границу с Украиной и закрывает с Польшей и Литвой. Президент Беларуси Александр Лукашенко также обратился к украинцам, полякам и литовцам. Он призвал народы трех стран «остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну».



Источник: РИА Новости