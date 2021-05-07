Лента памяти вместо георгиевской — 9 мая в Харькове

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В Харькове потенциальные кандидаты в мэры готовятся к 9 мая. Полтики трансформировали образ георгиевской ленты в стиле РФ.

С 2015 года в Украине 8 мая отмечается День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участниками. Символом этих дат избрали красный мак, который должен олицетворять пролитую кровь.

Но в Харькове движение «Честно» не нашло красные маки. Вместо выражения «Никогда снова» можно найти на бордах «С днем Ппобеды». А георгиевскую ленту и.о. мэра Харькова Игорь Терехов заменил другой лентой. Он инициировал онлайн-акцию «Лента памяти». Харьковчанам предлагают присылать имена ветеранов на специальную страницу, размещенную на сайте горсовета.

Терехов сообщил, что харьковчане уже прислали более 2 тыс фамилий ветеранов, а все харьковские телеканалы с 8 по 10 мая будут транслировать список героев. Вечером 9 мая запланировали трансляцию ленты памяти в виде лазерной установки около мемориала Славы.

Акции с аналогичным названием проходят в Российской Федерации и содержат коммунистическую символику.

На бордах с поздравлениями от имени Терехова используют логотип политической партии «Успешный Харьков», а вместо «Никогда снова» там есть выражение «Спасибо за Ваш подвиг».

Кандидат в мэры Михаил Добкин на одном из своих бордов обещает вернуть 9 мая советскую каноничность. Он также сообщил, что снова будет варить кашу и собирается угощать ею всех желающих.

Андрей Лесик с ОПЗЖ в соцсетях призывает присоединиться к шествию «Бессмертный полк» с портретами ветеранов и автопробега.

Депутат горсовета Анатолий Родзинский решил креативить и спел песню о Харькове. Он даже записал клип, в котором снялся в военной форме и на мотоцикле времен войны.

Единственным среди этих политиков, кто решил последовать риторике «Никогда снова», оказался нардеп Александр Фельдман (ОПЗЖ). Он разместил символику с красным маком на сайте «Экопарка», но подписал ее советским «С днем ​​Победы».

Источник: Движение «Честно»