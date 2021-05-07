Двое злоумышленников заживо сожгли бездомного в Киеве

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Ракурс

В Киеве полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в убийстве человека. Как установило следствие, они заживо сожгли бездомного.

Подольская окружная прокуратура столицы открыла уголовное производство по факту убийства человека с особой жестокостью. Задержанным двум мужчинам сообщено о подозрении. Об ужасном преступлении рассказала Киевская городская прокуратура в Facebook.

Жуткое убийство было совершено 6 мая. Как выяснили следователи, подозреваемые, взяв легковоспламеняющееся вещество, пришли к заброшенному дому, где находился бездомный, чтобы отомстить ему за якобы какие-то противоправные действия.

Сначала они начали избивать мужчину, а когда тот потерял возможность себя защищать, облили легковоспламеняющимся веществом, подожгли и ушли.

В результате пострадавшего госпитализировали, однако на следующий день он умер в больнице.

Как заявили в прокуратуре, действия злоумышленников квалифицированы по статье «Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц».

За это преступление им грозит пожизненное заключение.