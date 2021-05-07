Спалили живцем — у Києві жорстоко вбили безхатькаhttps://racurs.ua/ua/n154319-spalyly-jyvcem-u-kyievi-jorstoko-vbyly-bezhatka.htmlРакурс
У Києві поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві людини. Як встановило слідство, вони живцем спалили безхатченка.
Подільська окружна прокуратура столиці відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства людини з особливою жорстокістю. Затриманим двом чоловікам повідомлено про підозру. Про жахливий злочин розповіла Київська міська прокуратура у Facebook.
Моторошне вбивство було скоєне 6 травня. Як з’ясували слідчі, підозрювані, взявши легкозаймисту речовину, прийшли до занедбаного будинку, де перебував безхатченко, щоб помститися йому за нібито якісь протиправні дії.
Спочатку вони почали бити чоловіка, а коли той втратив можливість себе захищати, облили легкозаймистою речовиною, підпалили та забралися геть.
В результаті потерпілого госпіталізували, однак на наступний день він помер у лікарні.
Як заявили в прокуратурі, дії зловмисників кваліфіковано за статтею «Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб».
За цей злочин їм загрожує довічне ув’язнення.