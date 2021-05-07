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Ракурс
Двоє зловмисників живцем спалили безхатька у Києві, фото: kyiv.gp.gov.ua

Спалили живцем — у Києві жорстоко вбили безхатька

7 тра 2021, 15:07
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У Києві поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві людини. Як встановило слідство, вони живцем спалили безхатченка.

Подільська окружна прокуратура столиці відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства людини з особливою жорстокістю. Затриманим двом чоловікам повідомлено про підозру. Про жахливий злочин розповіла Київська міська прокуратура у Facebook.

Моторошне вбивство було скоєне 6 травня. Як з’ясували слідчі, підозрювані, взявши легкозаймисту речовину, прийшли до занедбаного будинку, де перебував безхатченко, щоб помститися йому за нібито якісь протиправні дії.

Спочатку вони почали бити чоловіка, а коли той втратив можливість себе захищати, облили легкозаймистою речовиною, підпалили та забралися геть.

В результаті потерпілого госпіталізували, однак на наступний день він помер у лікарні.


Як заявили в прокуратурі, дії зловмисників кваліфіковано за статтею «Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб».

За цей злочин їм загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: Ракурс


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