Двоє зловмисників живцем спалили безхатька у Києві, фото: kyiv.gp.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n154319-spalyly-jyvcem-u-kyievi-jorstoko-vbyly-bezhatka.html

Ракурс

У Києві поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві людини. Як встановило слідство, вони живцем спалили безхатченка.

Подільська окружна прокуратура столиці відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства людини з особливою жорстокістю. Затриманим двом чоловікам повідомлено про підозру. Про жахливий злочин розповіла Київська міська прокуратура у Facebook.

Моторошне вбивство було скоєне 6 травня. Як з’ясували слідчі, підозрювані, взявши легкозаймисту речовину, прийшли до занедбаного будинку, де перебував безхатченко, щоб помститися йому за нібито якісь протиправні дії.

Спочатку вони почали бити чоловіка, а коли той втратив можливість себе захищати, облили легкозаймистою речовиною, підпалили та забралися геть.

В результаті потерпілого госпіталізували, однак на наступний день він помер у лікарні.

Як заявили в прокуратурі, дії зловмисників кваліфіковано за статтею «Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб».

За цей злочин їм загрожує довічне ув’язнення.