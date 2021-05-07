Банкноти, якими найчастіше користуються українці, назвав Нацбанк. Фото: freeradio

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Ракурс

Найбільш поширеними в готівковому обігу України є банкноти номіналом 200 грн.

Найменше користуються банкнотами в 1 тис. грн, повідомили у прес-службі НБУ.

Станом на 1 квітня 2021 року в готівковому обігу України перебувало 553,8 млрд грн — на 4,7 млрд або ж на 0,8% менше, ніж на початок року.

З них банкнот — на 550,2 млрд грн (2,9 млрд банкнот) та монет — на 3,5 млрд грн (13,6 млрд монет).

В середньому на одного українця припадає 70 банкнот та 153 розмінних і обігових монет. Серед банкнот найбільше в обігу перебігає банкнот номіналом 200 грн, а серед монет — 10 копійок (23,7% та 29,1% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 грн (68,8 млн одиниць або 2,4% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет — номіналом 10 грн (30,4 млн одиниць або 0,2% від загальної кількості монет в обігу).

Нагадаємо, економіка України буде невпинно зростати згідно із прогнозом, який наводить Міністерство економіки на найближчі три роки. В уряді обіцяють зростання валового валютного продукту (ВВП) на 4,6% при інфляції 7,3% вже в наступному році.