УПА, але не Бандера — опитування про історичні вподобання українців

https://racurs.ua/ua/n154317-upa-ale-ne-bandera-opytuvannya-pro-istorychni-vpodobannya-ukrayinciv.html

Ракурс

Історії України у Другій світовій війні присвятили нове опитування українські соціологи.

В громадян запитали про ставлення до Української повстанської армії (УПА) та Степана Бандери.

Як з’ясували у фонді «Демократичні ініціативи» і Центру Разумкова, 46% українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів УПА борцями за незалежність України. Проти цього — 29%, 9% байдуже, ще 16% не визначилися.

Більшість опитаних, які підтримали це рішення, мешкають у центрі та на заході України (47% та 80% відповідно).

Молодь більше схиляється до підтримки цього рішення (50% «за» і 19% «проти» серед групи 18−29 років, а серед людей, яким за 60 років — 42% «за» і 39% «проти»).

Діяльність Степана Бандери як історичної постаті позитивною для України вважають 32% опитаних, стільки ж вважають його діяльність негативною. Ще 21% - наскільки позитивною, настільки й негативною. Позитивне ставлення переважає у Західному регіоні (70%).

Молодь більш схильна вважати Бандеру позитивною для України історичною постаттю.

36% прихильників партії «Слуга народу» вважають Бандеру позитивною історичною постаттю, 27% - негативною. Серед прихильників ОПЗЖ позитивно оцінюють внесок Степана Бандери в історію України лише 4%, а 63% - негативно.

Натомість прихильники «Євросолідарності» переважно оцінюють постать Бандери позитивно (57%).

«Демініціативи» і Центр Разумкова провели опитування 22−29 квітня, запитавши думку понад 2 тис. осіб віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки склала 2,3%.