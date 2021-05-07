УПА, но не Бандера — опрос об исторических предпочтениях украинцев

https://racurs.ua/n154317-upa-no-ne-bandera-opros-ob-istoricheskih-predpochteniyah-ukraincev.html

Ракурс

Истории Украины во Второй мировой войне посвятили новый опрос украинские социологи.

У граждан спросили об отношении к Украинской повстанческой армии (УПА) и Степану Бандере.

Как выяснили в фонде «Демократические инициативы» и Центре Разумкова, 46% украинцев положительно относятся к решению украинских властей о признании воинов УПА борцами за независимость Украины. Против этого — 29%, 9% безразлично, еще 16% не определились.

Большинство опрошенных, которые поддержали это решение, проживают в центре и на западе Украины (47% и 80% соответственно).

Молодежь больше склоняется к поддержке этого решения (50% «за» и 19% «против» среди группы 18−29 лет, а среди людей старше 60 лет — 42% «за» и 39% «против»).

Деятельность Степана Бандеры как исторической фигуры положительной для Украины считают 32% опрошенных, столько же считают деятельность отрицательной. Еще 21% — насколько положительной, настолько и отрицательной. Положительное отношение преобладает в западном регионе (70%).

Молодежь более склонна считать Бандеру положительной для Украины исторической фигурой.

36% сторонников партии «Слуга народа» считают Бандеру положительной исторической фигурой, 27% — отрицательной. Среди сторонников ОПЗЖ положительно оценивают вклад Степана Бандеры в историю Украины лишь 4%, а 63% — отрицательно.

Зато сторонники «Евросолидарности» преимущественно оценивают фигуру Бандеры положительно (57%).

«Демократические инициативы» и Центр Разумкова провели опрос 22−29 апреля, спросив мнение более 2 тыс. граждан в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составила 2,3%.