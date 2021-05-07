В пойманной банде рэкетиров «зарабатывали» и участники добробатов — СБУhttps://racurs.ua/n154316-v-poymannoy-bande-reketirov-zarabatyvali-i-uchastniki-dobrobatov-sbu.htmlРакурс
Банду рэкетиров, которая занималась вымогательством денег в Киевской и Черниговской областях, задержала Служба безопасности Украины (СБУ).
В ходе синхронных операций сразу в нескольких областях Украины были задержаны семеро мужчин. Четверо из них — члены одного из добровольческих батальонов, сообщили в пресс-службе СБУ.
Злоумышленники имели коррупционные связи в правоохранительных органах — это давало им доступ к конфиденциальной информации в отношении фигурантов уголовных производств.
Угрожая насилием и физической расправой, злоумышленники вымогали деньги у граждан.
Оперативники задокументировали факт вымогательства 35 тыс. долл. у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения указанной суммы злоумышленники похитили одного из потерпевших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения, — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тыс. долл.
В ходе проведения более десяти обысков у злоумышленников обнаружено:
- огнестрельное и холодное оружие,
- боеприпасы,
- средства специальной связи,
- денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.
Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.