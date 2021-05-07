В пойманной банде рэкетиров «зарабатывали» и участники добробатов. Фото: СБУ

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Ракурс

Банду рэкетиров, которая занималась вымогательством денег в Киевской и Черниговской областях, задержала Служба безопасности Украины (СБУ).

В ходе синхронных операций сразу в нескольких областях Украины были задержаны семеро мужчин. Четверо из них — члены одного из добровольческих батальонов, сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники имели коррупционные связи в правоохранительных органах — это давало им доступ к конфиденциальной информации в отношении фигурантов уголовных производств.

Угрожая насилием и физической расправой, злоумышленники вымогали деньги у граждан.

Оперативники задокументировали факт вымогательства 35 тыс. долл. у двух жителей Киевской области, которые подозревались в совершении уголовного преступления. Для получения указанной суммы злоумышленники похитили одного из потерпевших и нанесли ему тяжкие телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в Киевской и Черниговской областях. Это произошло после получения части средств от потерпевшего в размере 8 тыс. долл.

В ходе проведения более десяти обысков у злоумышленников обнаружено:

огнестрельное и холодное оружие,

боеприпасы,

средства специальной связи,

денежные средства в иностранной валюте и другие доказательства противоправной деятельности.

Всем задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.