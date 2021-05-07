У зловленій банді рекетирів «заробляли» й учасники добробатів. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n154316-u-zlovleniy-bandi-reketyriv-zaroblyaly-y-uchasnyky-dobrobativ-sbu.html

Ракурс

Банду рекетирів, яка займалася вимаганням грошей у Київській та Чернігівській областях, затримала Служба безпеки України (СБУ).

В ході синхронних операцій одразу в декількох областях України затримали семеро чоловіків. Четверо із них — члени одного із добровольчих батальйонів, повідомили у прес-службі СБУ.

Зловмисники мали корупційні зв’язки у правоохоронних органах — це давало їм доступ до конфіденційної інформації стосовно фігурантів кримінальних проваджень.

Погрожуючи насильством та фізичною розправою, зловмисники вимагали гроші у громадян.

Оперативники задокументували факт вимагання 35 тис. дол. у двох мешканців Київської області, які підозрювались у вчиненні кримінального злочину. Для отримання зазначеної суми зловмисники викрали одного з потерпілих та завдали йому тяжких тілесних ушкоджень, — йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисників у Київській та Чернігівській областях. Це відбулося після одержання частини коштів від потерпілого у розмірі 8 тис. дол.

У ході проведення понад десяти обшуків у зловмисників виявлено:

вогнепальну та холодну зброю,

боєприпаси,

засоби спеціального зв’язку,

грошові кошти в іноземній валюті та інші докази протиправної діяльності.

Усім затриманим оголошено про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.