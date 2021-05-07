Стрічка пам’яті замість георгієвської — 9 травня у Харкові

Стрічка пам’яті замість георгієвської — у Харкові панує «побідобісся»

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У Харкові потенційні кандидати в мери готуються до 9 травня. Тут на 9 травня трансформували образ «георгієвської стрічки» у стилі РФ.

З 2015 року в Україні 8 травня відзначається День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками. Символом цих дат обрано червоний мак, який має уособлювати пролиту кров.

Але у Харкові рух «Чесно» не відшукав червоні маки. Замість вислову «Ніколи знову» можна знайти на бордах «С днем победы». А георгіївську стрічку в.о. мера Харкова Ігор Терехов замінив іншою «стрічкою». Він ініціював онлайн-акцію «Стрічка пам’яті». Харків’янам пропонують надсилати імена ветеранів на спеціальний сайт, розміщений на сайті ради.

Терехов повідомив, що харків’яни вже надіслали понад 2 тис прізвищ ветеранів, а всі харківські телеканали з 8 по 10 травня будуть транслювати список героїв. Увечері 9 травня запланували трансляцію стрічки пам’яті у вигляді лазерної інсталяції біля меморіалу Слави.

Акції з аналогічною назвою проходять у Російській Федерації та містять комуністичну символіку.

На бордах з привітаннями від імені Терехова використовують логотип політичної партії «Успішний Харків» і замість «Ніколи знову» є вислів «Дякуємо за Ваш подвиг».

Кандидат в мери Михайло Добкін на одному зі своїх бордів обіцяє повернути 9 травня радянську канонічність. Він також повідомив, що знову варитиме кашу та збирається пригощати нею всіх охочих.

Андрій Лесик з ОПЗЖ у соцмережах закликає долучитись до ходи «Бессмертный полк» із портретами ветеранів та автопробігу.

Депутат міськради Анатолій Родзинський вдався до креативу, заспівавши пісню про Харків. Він навіть записав кліп, у якому знявся у військовому одязі та на мотоциклі часів війни.

Єдиний з-поміж цих політиків, хто вирішив наслідувати риторику «Ніколи знову», виявився нардеп Олександр Фельдман (ОПЗЖ). Він розмістив символіку з червоним маком на сайті «Екопарку», але підписав її радянським «З днем Перемоги».

Джерело: Рух «Чесно»