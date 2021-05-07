Польща та Білорусь сперечаються за місце народження радянського маршала

Маршал. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n154321-polscha-ta-bilorus-sperechautsya-za-misce-narodjennya-radyanskogo-marshala.html

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Констянтин Рокоссовский, радянський маршал, став причиною суперечки між Польщею та Білоруссю.

Виявилося, що запис про хрещення маршала в селищі Телехани в Брестській області не доводить, що він народився саме там. Про це заявила польська дослідниця Ольга Добжанська, яка розкритикувала висновки білоруських істориків. Про це повідомляє РИА Новости.

Повідомляється, що маршал Рокоссовський у різний час вказував різні місця та дати свого народження, через що таємницю його походження довгий час не вдавалося розкрити. У своїй кандидатській картці, яка датується 1920 роком, він вказав місцем народження Варшаву, а через деякий час змінив місце народження на Великі Луки.

Однак нещодавно в архівах Білорусі був виявлений ​​запис про те, що Рокоссовський був хрещений у білоруському населеному пункті Телехани, який тоді входив до складу Мінської губернії Російської імперії, а після став територією Польщі, а з 1939 року — БССР.

У документі зазначається, що Костянтин народився 3 вересня 1889 року (за старим стилем) у сім’ї дворянина, католика Ксавьера Рокоссовського та його дружини, православної вірянки Антоніни, і був хрещений у Свято-Троїцькій церкві села Телехани. Однак, як вважає Добжанська, справжнє місце народження Рокоссовського так і залишиться невідомим, оскільки місце народження й місце хрещення можуть бути різними.

Зокрема відомо, що за правилами Російської імперії, дитина повинна була бути хрещеною в православ’я, попри те, що батько був католиком. Сестра Рокоссовського Хелена також була хрещена в православ’я, проте все життя вважала себе католицькою вірянкою. Про це свідчить той факт, що на її могилі у Варшаві встановлено католицький хрест.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь посилює кордон з Україною та закриває з Польщею та Литвою. Президент Білорусі Олександр Лукашенко також звернувся до українців, поляків та литовців. Він закликав народи трьох країн «зупинити своїх політиків і не дати розв’язати гарячу війну».

Джерело: РИА Новости