Фирташ и Зеленский. Фото: Лига

https://racurs.ua/n154323-sankcii-protiv-oblgazov-firtasha-gotovit-snbo-smi.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) готовится ввести новые санкции против облгазов из-за долга перед оператором газотранспортной системы (ОГТСУ) в 10 млрд грн.



Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что за отчетный период с 2020 года и первой половины 2021 года облгазы якобы выкачали газа на 9,88 млрд грн, которые не вернули. Крупнейшими должниками стали облгазы, работающие под брендом Региональной газовой компании (РГК), связанной с Дмитрием Фирташем — они задолжали 7,97 млрд грн. Большая часть долга сформировалась за первый квартал текущего года, когда в Украине действовало ограничение цены на газ для населения — 6,99 грн за кубометр.

С января по март 2021 года облгазы якобы брали из «трубы» 1 млрд кубометров газа, не расплатившись. Это в 5,6 раза больше, чем объемы их производственно-технологических расходов за 2020 год.

Такие огромные долги облгазов создают реальную угрозу финансовой стабильности Оператора ГТС и угрозу энергетической безопасности Украины. Поэтому СНБО включилось в процесс. К тому же финансовая нестабильность оператора ГТС играет на руку Газпрому, который всеми силами лоббирует Северный поток-2, — заявил источник.

Соответствующее решение об облгазах, связанных с Дмитрием Фирташем, должны принять уже сегодня, 7 мая. По информации источников, СНБО рассматривает несколько вариантов возможного решения — от предупреждения до заморозки активов и национализации с последующей реприватизацией.

Напомним, ранее мы сообщали, что тарифы на газ и электричество могут пересмотреть после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Секретарь СНБО Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса шныряли направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине.

Источник: Лига