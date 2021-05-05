Тарифы. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154186-tarify-na-gaz-i-elektrichestvo-snbo-gotovit-zasedanie-dokument.html

Ракурс

Тарифы на газ и электричество могут пересмотреть после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Секретарь СНБО Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине. Об этом говорится в письме секретаря СНБО к премьеру.



Сообщается, что СНБО планирует рассмотреть вопрос об ухудшении экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги для населения. Данилов требует от Шмыгаля предоставить информацию о структуре собственников таких учреждений:

энергетических компаний;

энергоснабжающих компаний и операторов систем распределения электроэнергии;

газоснабжающих и газосбытовых компаний.

В частности, Данилов попросил премьера подготовить материалы об улучшении госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.

Напомним, ранее мы сообщали, что годовые тарифы на газ, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, обнародовали компании-поставщики. Цены поднялись до 8 грн за кубометр и выше. В частности, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м, что на 1,1 грн дороже, чем в январе-апреле (6,86 грн).

Источник: Лига