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Уменьшить тарифы на электроэнергию и газ для бедных пообещал новый министр энергетики, фото — ICTV

Уменьшить тарифы на электричество и газ для бедных пообещал новый министр энергетики

29 апр 2021, 16:43
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Уменьшить тарифы на электроэнергию и газ пообещал в Верховной Раде новый министр энергетики Герман Галущенко.

Во время своего утверждения в парламенте Галущенко заявил, что знает методы рыночного регулирования, которые позволять снизить цены для наиболее уязвимых слоев населения.

Верховная Рада на внеочередном заседании 29 апреля поддержала назначение Галущенко в должности министра энергетики Украины.

Во время выступления новоназначенный министр рассказал, что существует реальная возможность уменьшить высокие тарифы на электричество и газ для малоимущих людей.

Тарифы на электроэнергию и газ нужно не увеличивать, а искать пути, как их уменьшить для уязвимых слоев населения. Для этого есть возможности и ресурсы, причем делать это возможно рыночными методами, не административными. Именно такие возможности есть внутри рынков, — сообщил Галущенко, который не назвал конкретные механизмы регулирования тарифов.

Он считает, что рынок энергетических услуг не должен быть «игрой с нулевой суммой», когда один участник энергогенерации выживает за счет уничтожения другого, а также когда «спекуляции с ценами вынимают последние деньги из карманов рядовых граждан».

Напомним, что за назначение Галущенко проголосовали 305 народных депутатов — все фракции, кроме «Голоса» и «Евросолидарности». Ранее Галущенко работал вице-президентом ГП «НАЭК «Энергоатом».

Источник: Ракурс


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