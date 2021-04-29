Зменшити тарифи на струм та газ для бідних пообіцяв новий міністр енергетики, фото — ICTV

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Зменшити тарифи на електроенергію та газ пообіцяв у Верховній Раді новий міністр енергетики Герман Галущенко.

Під час свого затвердження в парламенті Галущенко заявив, що знає методи ринкового регулювання, які дозволят знизити ціни для найвразливіших прошарків населення.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 29 квітня підтримала призначення Галущенка міністром енергетики України.

Під час виступу новопризначений міністр розповів, що існує реальна можливість зменшити високі тарифи на електроенергію та газ для незаможних людей.

Тарифи на електроенергію та газ потрібно не збільшувати, а шукати шляхи, як їх зменшити для вразливих верств населення. Для цього є можливості та ресурси, причому робити це можливо ринковими методами, не адміністративними. Саме такі можливості є всередині ринків, — повідомив Галущенко, який не назвав конкретні механізми регулювання тарифів.

Він вважає, що ринок енергетичних послуг не має бути грою з нульовою сумою, коли один учасник енергогенерації виживає за рахунок знищення іншого, а також коли «спекуляції з цінами виймають останні гроші з кишень пересічних громадян».

Нагадаємо, що за призначення Галущенка проголосували 305 народних депутатів — усі фракції, крім «Голосу» та «Євросолідарності». Раніше Галущенко працював віце-президентом ДП «НАЕК «Енергоатом».