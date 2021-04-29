Уряд отримав нового міністра енергетики — хто такий Герман Галущенко

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Герман Галущенко — новий міністр енергетики України. Так вирішили народні депутати, які 29 квітня розглянули подання Кабміна на його призначення.

Напередодні Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Галущенка на цю посаду. Сьогодні в залі знайшлися 305 голосів за його кандидатуру. Галущенка підтримали усі фракції Ради, крім «Голосу» і «Євросолідарності».

Фракція «Слуга народу» 22 квітня обговорила кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики. Віце-президент держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» отримав схвалення фракції, а також профільного комітету парламенту.

Кандидатуру Галущенка запропонував розглянути Офіс президента України. Він був учасником робочих нарад щодо ситуації в енергетиці і, за словами джерел кількох ЗМІ, «зарекомендував себе як професійна людина».

Галущенко закінчив із відзнакою Львівський державний університет за спеціальністю «Правознавство» в 1995 році. Крім того, у нього є диплом магістра міжнародного менеджменту Української академії зовнішньої торгівлі за фахом «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Працював у прокуратурі, Міністерстві закордонних справ, був заступником начальника департаменту Секретаріату (Адміністрації) президента, у 2013−2014 роках обіймав посаду виконавчого директора з правового забезпечення «Енергоатому». Там у травні 2020 року став віце-президентом НАЕК.

Галущенко з 2012 року викладав міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За словами джерела LegalHub, Галущенко наближений до помічника президента Сергія Шефіра, а його кандидатуру спочатку його запропонував екс-глава «Енергоатому» Андрій Деркач. Крім того, джерела в «Слузі народу» повідомляли, що Галущенко не перебуває у відносинах з Ігорем Коломойським і Рінатом Ахметовим, але чудово ладнав з оточенням президента Володимира Зеленського.