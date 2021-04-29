Кабмин получил нового министра энергетики — кто такой Герман Галущенко

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Герман Галущенко — новый министр энергетики Украины. Так решили народные депутаты, которые 29 апреля рассмотрели представление Кабмина на его назначение.

Накануне Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Галущенко на эту должность. Сегодня в зале нашлись 305 голосов за его кандидатуру. Галущенко поддержали все фракции Рады, кроме «Голоса» и «Евросолидарности».

Фракция «Слуга народа» 22 апреля обсудила кандидатуру Галущенко на должность министра энергетики. Вице-президент госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» получил одобрение фракции, а также профильного комитета парламента.

Кандидатуру Галущенко предложил рассмотреть Офис президента Украины. Он был участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и, по словам источников некоторых СМИ, «зарекомендовал себя как профессиональный человек».

Галущенко закончил с отличием Львовский государственный университет по специальности «Правоведение» в 1995 году. Кроме того, у него есть диплом магистра международного менеджмента Украинской академии внешней торговли по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».

Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, был заместителем начальника департамента Секретариата (Администрации) президента, в 2013—2014 годах занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению «Энергоатома». Там в мае 2020 стал вице-президентом НАЭК.

Галущенко с 2012 года преподавал международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По словам источника LegalHub, Галущенко приближен к помощнику президента Сергея Шефиру, а его кандидатуру сначала предложил экс-глава «Энергоатома» Андрей Деркач. Кроме того, источники в «Слуге народа» сообщали, что Галущенко не близок к Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову, но прекрасно ладил с окружением президента Владимира Зеленского.