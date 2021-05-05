Тарифи. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154186-taryfy-na-gaz-i-elektryku-rnbo-gotuie-zasidannya-dokument.html

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Тарифи на газ та електрику можуть переглянути після засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

Секретар РНБО Олексій Данилов попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля направити до Апарату РНБО структуру власників усіх енергетичних та газових компаній в Україні. Про це йдеться в листі секретаря РНБО до прем'єра.





Повідомляється, що РНБО планує розглянути питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги для населення. Данілов вимагає від Шмигаля надати інформацію про структуру власників таких установ:

енергетичних компаній;

енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії;

газопостачальних і газозбутових компаній.

Зокрема, Данілов попросив прем'єра підготувати матеріали про поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що річні тарифи на газ, які діятимуть з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року, оприлюднили компанії-постачальники. Ціни піднялися до 8 грн за кубометр і вище. Зокрема, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила річний тариф на рівні 7,96 грн/куб. м, що на 1,1 грн дорожче, ніж у січні-квітні (6,86 грн).

Джерело: Ліга