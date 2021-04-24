Кремль ответил на высылку дипломатов РФ «недружественными странами»

https://racurs.ua/n153727-kreml-otvetil-na-vysylku-diplomatov-rf-nedrujestvennymi-stranami.html

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Москва ответила на высылку дипломатов России «недружественными странами» — президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, который предусматривает применение мер воздействия (противодействия) на «недружественные» действия США и других иностранных государств.

Документ 23 апреля появился на сайте Кремля.

Согласно указу Путина, перечень «недружественных стран» будет определять российское правительство. Ранее подобного термина «недружественные страны» в законодательстве РФ не было. В документе указано, что его появление стало ответом на «недружественные действия США и других иностранных государств» против российских дипломатов.

Правительство РФ теперь сможет определять, сколько человек (в том числе россиян), которые не имеют гражданства работодателя, могут работать в дипломатическом представительстве на территории России. Отметим, что ряд иностранных посольств и консульств в РФ нанимают местных сотрудников. В свою очередь, граждане РФ, сокращенные из-за вступления в силу указом Путина, должны будут увольняться соответствии с российским законодательством.

Напомним, Чехия обвинила Кремль в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складе боеприпасов в селе Врбетице, который повлек многочисленные разрушения и гибель двух местных жителей. Правительство Чехии официально обвинило Москву в организации диверсии и выслало дипломатов РФ из Праги. НАТО и ЕС поддержали Чехию в конфликте с Россией. Впоследствии Словакия также выслала трех дипломатов РФ. Литва, Латвия и Эстония также решили выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

23 апреля было обнародовано еще одно расследование СМИ, которое свидетельствует о причастности российских агентов к взрывам на военных складах в Болгарии.