Кремль відповів на висилку дипломатів РФ «недружніми країнами»

Кремль відповів на “недружні” дії США та країн ЄС щодо дипломатів

https://racurs.ua/ua/n153727-kreml-vidpoviv-na-vysylku-dyplomativ-rf-nedrujnimy-krayinamy.html

Ракурс

Москва відповіла на висилку дипломатів Росії «недружніми країнами» — президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ, який передбачає застосування заходів впливу (протидії) на «недружні» дії США та інших іноземних держав.

Документ 23 квітня з’явився на сайті Кремля.

Згідно з указом Путіна, перелік «недружніх країн» визначатиме російський уряд. Раніше подібного терміну «недружні країни» в законодавстві РФ не існувало. В документі вказано, що його поява стала відповіддю на «недружні дії США та інших іноземних держав» щодо російських дипломатів.

Уряд РФ зможе визначати, скільки осіб (зокрема й росіян), які не мають громадянства роботодавця, можуть працювати в дипломатичному представництві на території Росії. Зауважимо, що низка іноземних посольств та консульств в РФ наймають місцевих співробітників. Громадяни РФ, скорочені через набрання чинності указом Путіна, повинні звільнятися відповідно до російського законодавства.

Нагадаємо, Чехія звинуватила Кремль в організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складі боєприпасів в селі Врбетіце та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих мешканців. Уряд Чехії офіційно звинуватив Москву в організації диверсії та вислав дипломатів РФ з Праги. НАТО та ЄС підтримали Чехію у конфлікті з Росією. Згодом Словаччина також вислала трьох дипломатів РФ. Литва, Латвія та Естонія також вирішили вислати російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

23 квітня було оприлюднено ще одне розслідування ЗМІ, яке свідчить про причетність російських агентів до вибухів на військових складах у Болгарії.