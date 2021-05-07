Євросоюз попередив Росію про наслідки оголошення списку «недружніх країн»

https://racurs.ua/ua/n154325-ievrosouz-poperedyv-rosiu-pro-naslidky-ogoloshennya-spysku-nedrujnih-krayin.html

Ракурс

Євросоюз (ЄС) вважає, що плани Росії зі складання списку «недружніх країн» суперечать міжнародному праву.

Про це повідомило журналістам у п’ятницю, 7 травня, джерело у зовнішньополітичній службі ЄС.

Джерело запевнює, що ЄС сприйме включення Росією навіть однієї країни ЄС в список «недружніх країн» як крок щодо всього Євросоюзу. Він також підкреслив, що Євросоюз буде виробляти свою стратегію щодо «агресивних дій» РФ на саміті 25 травня.

Глави МЗС ЄС на зустрічі 10 травня обговорять дії з боку Росії, включаючи контрсанкціі проти єврочиновників і обмеження проти іноземних агентів в країні. Кореспоондент «Радіо Свобода» в Брюсселі Рікард Йозвяк написав у Твіттер, що на раді не буде нових пропозицій щодо санкцій проти РФ.

22 березня Євросоюз запровадив санкції проти 11 осіб і чотирьох організацій з різних країн, у тому числі з Росії, за «порушення прав людини та зловживання ними». У списку санкцій було й двоє росіян.

РФ 30 квітня закрила в’їзд вісьмом громадянам країн ЄС і представникам офіційних структур, а Володимир Путін 23 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про заходи впливу на недружні дії інших держав. У документі обмежується укладення трудових договорів між фізичними особами, які перебувають на території Російської Федерації, і дипломатичними представництвами країн, які здійснюють недружні дії щодо РФ або громадян держави.

28 квітня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва незабаром опублікує список «недружніх» Росії країн. У нього входять країн Балтії, Грузія, Україна, США, Чехія, Велика Британія та Польща.