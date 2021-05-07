Водка из Чернобыля. Фото: BBC

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Водка из Чернобыля озадачила украинских правоохранителей — они конфисковали 1 тыс. 500 бутылок самогона из яблок, выращенных рядом с Чернобыльской АЭС.

Как утверждают владельцы товара, это первая потребительская продукция из Чернобыля, выпущенная после аварии на ЧАЭС, которая произошла в 1986 году. Об этом сообщает BBC.



Партию, которая предназначена для британского рынка, изъяли из-за якобы поддельных акцизных марок. Однако производители утверждают, что в этом нет смысла, потому что бутылки предназначены для британского рынка, а потому маркируются акцизными марками Великобритании.

Компанию-производителя Chernobyl Spirit Compаny основали специалисты, которые изучают зону отчуждения вокруг ЧАЭС и пытаются создать безопасные напитки и продукты питания из местных плодов. По их словам, водка Atomic не более радиоактивна чем любой другой крепкий напиток.

Когда мы попробовали первый «Атомик» в 2019 году, он оказался не более радиоактивным, чем любая другая водка, — заявил один из основателей компании профессор Джим Смит.



Теперь они разработали новый рецепт водки из яблок, которые собирают у СМТ Народичи рядом с Зоной отчуждения. Сельское хозяйство в этом районе все еще очень ограничено. Компания планирует пустить часть прибыли на помощь украинцам, в частности жителям Народичей, пострадавшим от воздействия ядерной катастрофы.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на алкоголь могут внезапно вырасти. Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предлагает повысить минимальные цены — сейчас уже готовится проект соответствующего постановления.