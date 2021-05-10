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Ракурс
Шестирічний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі під Одесою. Фото: parohod.online

Шестирічний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі під Одесою (ВІДЕО)

10 тра 2021, 14:17
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В Одеській області госпіталізували шестирічного хлопчика, який отруївся горілкою.

Хлопчик зі своїми друзями ходив на кладовище збирати солодощі та на одному з надгробків знайшов горілку. Про це повідомляють у прес-службі поліції Одеської області.

За невиконання батьківських обов’язків на 39-річну матір складено адміністративний протокол. У поліції зазначили, що зараз життю дитини нічого не загрожує.

Як повідомили в соціальних мережах очевидці, інцидент стався в селі Новоградковка. Людям, які звернули увагу на хлопчика, він розповів, що випив п’ять чарок горілки.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дівчинка. Від отриманих травм вона загинула на місці. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Джерело: Ракурс


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