Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дворічна дівчинка випала з 8 поверху у Львові

Дворічна дівчинка випала з 8 поверху у Львові (ФОТО)

10 тра 2021, 13:04
999

У Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дитина.

У понеділок, 10 травня, близько 8.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка випала дитина. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook розповів, що матір дівчинки має проблеми з алкоголем.


Слідство не підтвердило те, що жінка викинула дитину. У неї є проблеми з алкоголем і після того, як дитина випала з вікна, вона дійсно вийшла і йшла в невідомому напрямку, — написав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хлопчика зі шматком металевого прута у шиї прооперували в дитячій лікарні в Полтаві. У дитини було наскрізне поранення шиї — у ній застряг шматок арматури. За словами рідних, хлопчик упав на металеву підставку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів