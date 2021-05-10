Дворічна дівчинка випала з 8 поверху у Львові

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Ракурс

У Львові з вікна восьмого поверху випала дворічна дитина.

У понеділок, 10 травня, близько 8.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка випала дитина. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook розповів, що матір дівчинки має проблеми з алкоголем.

Слідство не підтвердило те, що жінка викинула дитину. У неї є проблеми з алкоголем і після того, як дитина випала з вікна, вона дійсно вийшла і йшла в невідомому напрямку, — написав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хлопчика зі шматком металевого прута у шиї прооперували в дитячій лікарні в Полтаві. У дитини було наскрізне поранення шиї — у ній застряг шматок арматури. За словами рідних, хлопчик упав на металеву підставку.