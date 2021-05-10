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Ракурс
Двухлетняя девочка выпала с 8 этажа во Львове

Двухлетняя девочка выпала с 8 этажа во Львове (ФОТО)

10 мая 2021, 13:04
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Во Львове из окна восьмого этажа выпал двухлетний ребенок.

В понедельник, 10 мая, около 8.30 в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко выпал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

От полученных травм девочка погибла на месте. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook рассказал, что мать девочки злоупотребляет алкоголем.


Следствие не подтвердило то, что женщина выбросила ребенка. У нее есть проблемы с алкоголем и после того, как ребенок выпал из окна, она действительно ушла в неизвестном направлении, — написал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что мальчика с куском металлического прута в шее прооперировали в детской больнице в Полтаве. У ребенка было сквозное ранение шеи — в ней застрял кусок арматуры. По словам родных, мальчик упал на металлическую подставку.

Источник: Ракурс


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