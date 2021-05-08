Металлический прут застрял в шее 6-летнего мальчика – фото операции. Фото: Суспільне

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Ракурс

Мальчика с куском металлического прута в шее прооперировали в детской больнице в Полтаве.

6-летнего мальчика в Полтаву на «скорой» привезли из райбольницы 7 мая. У ребенка было сквозное ранение шеи — в ней застрял кусок арматуры. По словам родных, мальчик упал на металлическую подставку, пишет «Суспільне».

Родился в рубашке. Эта часть арматуры, которая проникла в шею, прошла рядом с магистральными сосудами и не повредила их. Также прошла мимо пищевода и трахеи. Частично повреждена трахея, — рассказал заведующий хирургическим отделением Полтавской детской больницы Денис Хмилевский.

Для обследования ребенка надо было обрезать металлическую конструкцию, для этого привлекли спасателей. Мальчику сделали компьютерную томографию, после чего провели операцию, которая длилась около часа.

Сейчас он находится в реанимации. Сколько еще продлится лечение, предсказать сложно. По словам врачей, состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.