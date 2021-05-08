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Ракурс
Раненый снайпером боец ВСУ умер в госпитале. Фото: УП

Раненый снайпером боец ВСУ умер в госпитале (ФОТО)

8 мая 2021, 15:49
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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских защитников. В субботу, 8 мая, в Харьковском военном госпитале умер старший солдат ВСУ Виктор Городниченко.

Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате выстрела снайпера. Об этом сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.


Воину оказали неотложную помощь, затем эвакуировали в больницу в Бахмут, позже — в Харьков. К сожалению, после изнурительных операций боец умер.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские наемники 6 мая убили двух воинов ВСУ. Одним из погибших оказался 37-летний Дмитрий Товчигречка из Кривого Рога. Также погиб воин отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сергей Коробцов.

Источник: Ракурс


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