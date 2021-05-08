9 мая снова ожидаются заморозки, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 9 мая ожидается преимущественно без осадков.

Однако ночью в западных, северных и центральных на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…- 4° (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, 9 мая в большинстве районов Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве 9 мая будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +13…+15°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит 0…-2°, днем — +17…+19°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе также будет без осадков в течение суток. Термометры ночью покажут +5…+7°, днем — 16…+18°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре ожидается с дождем ночью и без осадков днем. Ночью температура воздуха составит +3…+5 °, днем — +13…+15°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет с дождем ночью и без осадков днем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +6…+8° ночью и +13…+15° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 9 мая будет без осадков. Ожидается температура воздуха +3…+5° ночью и +17…+19° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 мая будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.