9 травня знову очікуються заморозки, фото:

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Ракурс

Погода в Україні 9 травня очікується переважно без опадів.

Проте вночі у західних, північних та центральних на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-4° (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, 9 травня у більшості районів Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Києві 9 травня буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +13…+15°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме 0…-2°, вдень — +17…+19°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі також буде без опадів протягом доби. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +16…+18°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі очікується з дощем вночі та без опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме +3…+5°, вдень — +13…+15°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові також буде з дощем вночі та без опадів вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря +6…+8° вночі та +13…+15° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 5 травня буде без опадів. Очікується температура повітря +3…+5° вночі та +17…+19° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 9 травня буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.