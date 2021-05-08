Зеленський прибув на Донбас разом з послами G7. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, прибув з робочою поїздкою до Луганської області.

Разом з ним на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки» та ЄС. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

Очікується, що Зеленський разом з дипломатами візьме участь в церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні.

Раніше Зеленський заявив, що День пам’яті та примирення в Україні відзначають не для того, щоб замінити 9 травня. Водночас він закликав не забувати історію і «зрозуміти її повніше».

Президент вважає, що обов’язок усіх людей, особливо очільників держав, — поважати створені після Другої світової війни міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру.

Нагадаємо, 8 травня в Україні — День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в Україні ця пам’ятна дата відзначається нарівні з Європою і США. Заходи продовжаться 9 травня — в 76-ту річницю перемоги над нацизмом.