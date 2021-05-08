СБУ викрила ботоферму та агітаторів, які намагалися дестабілізувати ситуацію в Одесі, фото: Europarlament

https://racurs.ua/ua/n154350-destabilizuvaty-sytuaciu-pid-chas-svyat-v-odesi-namagalasya-botoferma-foto.html

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В Одесі СБУ викрила ботоферму та інтернет-агітаторів, які намагалися дестабілізувати ситуацію в місті під час свят.

Зловмисники поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганду сепаратизму. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Агітатори — п’ятеро мешканців Одеси, на замовлення своїх кураторів здійснювали зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні, щоб створити потрібну замовникам «картинку» напередодні та під час свят.

Так, у соцмережах викриті агітатори поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

Відповідні сюжети, зокрема, планувалося висвітлювати у російських ЗМІ. Поширювані матеріали, за планом замовників, мали створити передумови для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні на початку травня, зазначають в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було, зокрема, виявлено продукцію, яку, за версією слідства, агітатори планували розповсюджувати під час масових травневих заходів:

друковані видання;

символіку із пропагандою тоталітарного режиму;

іншу заборонену законодавством продукцію.

Також в Одесі заблокували роботу ботоферми, яка використовувалася для поширення в інформаційному просторі антиукраїнських та інших протиправних закликів.

Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, а також телекомунікаційне обладнання.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо про викриття СБУ мережі проросійських агітаторів у низці регіонів України.