У селі Сенечів випав сніг, фото: Bogdan Ygrin

https://racurs.ua/ua/n154349-snig-zasypav-selo-na-prykarpatti-foto.html

Ракурс

Сніг сьогодні, 8 травня, засипав село Сенечів Вигодської територіальної громади Івано-Франківської області.

Фотознімками засніженого села поділилися користувачі соцмереж.

Також сніг зафіксували і в Карпатах. На горі Піп Іван Чорногірській, розташованій на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, за ніч випало до 20 см снігу. Про це повідомляється на сторінці у соціальній мережі Фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Зазначається, що станом на 9.30 сьогоднішнього дня на горі хмарна погода з проясненням, вітер південно-західний, 4 м/с. Температура повітря становить -3°.

Нагадаємо, перший сніг сезону 2020−2021 років випав у Карпатах 27 вересня 2020 року. Тоді через Карпати пройшов активний циклон.