Під час зіткнень у Єрусалимі, фото: Reuters

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Ракурс

У Єрусалимі понад 200 людей постраждали в результаті зіткнень палестинців з ізраїльською поліцією.

Зіткнення сталися в ніч на 8 травня у Східному Єрусалимі в мечеті Аль-Акса, розташованої на Храмовій горі в Єрусалимі, а також в районі Шейх Джаррах, повідомляє агентство Reuters.

У цьому районі палестинським сім’ям за рішенням ізраїльського суду загрожує виселення.

Після молитви у п’ятницю, 7 травня, яка завершувала священний для мусульман місяць Рамадан, низка вірян залишилися в цьому районі протестувати проти виселення.

Під час зіткнень поліцейські застосовували гумові кулі, світлошумові гранати та водомети, а протестувальники — кидали в силовиків камені, феєрверки та інші предмети.

В результаті, за даними Червоного Півмісяця Палестини, постраждали 205 палестинців, з них 108 госпіталізували, здебільшого з травмами від гумових куль. Один з постраждалих втратив око, у двох зламані щелепи, у ще двох — травми голови.

Президент Палестини Махмуд Аббас звинувачує у тому, що трапилося, Ізраїль і закликає провести термінове засідання Ради Безпеки ООН. США та ООН вже закликали сторони до стриманості, а Євросоюз і Йорданія висловили стурбованість через можливі виселення.

Israeli police enter Al Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem, attack Muslim worshippers with stun grenades pic.twitter.com/INDdnknZDH

— TRT World (@trtworld) May 7, 2021

Нагадаємо, наприкінці квітня в Ізраїлі 44 людини загинули в результаті тисняви на релігійному святі.

Джерело: Reuters