Трагедія на релігійному святі в Ізраїлі. Фото: timesofisrael

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Масове релігійне свято Лаг ба-Омер в Ізраїлі завершилося трагедією з десятками жертв та сотнями постраждалих.

Трагедія сталися під час сходження тисяч паломників, в основному ортодоксальних євреїв, на гору Мерон. Влада вирішила обмежити число учасників 10 тис. осіб, проте, за інформацією ЗМІ, на свято зібралося вдесятеро більше людей. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Одні дані свідчать, що масова тиснява почалася після того, як десятки людей, що піднімалися на гору, послизнулися на крутому підйомі і покотилися вниз. Крім того, обвалилася й одна з трибун із паломниками. Правоохоронців вже звинувачують у тому, що вони продовжували пропускати паломників в і без того сильно переповнений відсік. Крім того, паломники нарікають, що після тисняви були недостатньо швидко відкриті виходи на іншому боці гори.

Внаслідок масштабної тисняви загинули щонайменше 44 осіб, десятки постраждалих перебувають у критичному стані. Сотні осіб дістали різні травми. Представник швидкої допомоги сказав, що не бачив такої жахливої трагедії за всі 20 років служби.

За інформацією ЗМІ, щорічно для святкування Лаг ба-Омера на горі Мерон збираються від 100 до 300 тис. вірян. Однак ця територія не пристосована для розміщення такої кількості людей, тому щороку фіксуються трагедії. Влада Ізраїлю повідомляє, що у 2013 році постраждали 230 осіб, а в 2014 році —близько 600, в 2015 році — майже 300, в 2016 році —близько 150, в 2017 році —майже 600, в 2018 році — близько 300, в 2019 році — понад 200 осіб.

Нагадаємо, у квітні в одному з сіл Одеської області у покинутому колодязі виявили тіла чотирьох молодих людей. Вік загиблих від 23 до 35 років, усі вони місцеві жителі.

Джерело: DW