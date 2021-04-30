Трагедия на религиозном празднике в Израиле. Фото: timesofisrael

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Ракурс

Массовый религиозный праздник Лаг ба-Омер в Израиле завершился трагедией с десятками жертв и сотнями пострадавших.

Трагедия произошли во время восхождения тысяч паломников, в основном ортодоксальных евреев, на гору Мерон. Власти решили ограничить число участников 10 тыс. человек, однако, по информации СМИ, на праздник собралось в десять раз больше людей. Об этом сообщает немецкое издание DW.

Одни данные свидетельствуют, что массовая давка началась после того, как десятки людей, поднимавшихся на гору, поскользнулись на крутом подъеме и покатились вниз. Кроме того, обрушилась и одна из трибун с паломниками. Стражей порядка уже обвиняют в том, что они продолжали пропускать паломников в и без того сильно переполненный отсек. Кроме того, паломники сетуют, что после давки были недостаточно быстро открыты выходы на другой стороне горы.

В результате масштабной давки погибли по меньшей мере 44 человек, десятки пострадавших находятся в критическом состоянии. Сотни человек получили различные травмы. Представитель скорой помощи сказал, что не видел такой ужасной трагедии за все 20 лет службы.

По информации СМИ, ежегодно для празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон собираются от 100 до 300 тыс. верующих. Однако эта территория не приспособлена для размещения такого количества людей, поэтому каждый год фиксируются трагедии. Власти Израиля сообщают, что в 2013 году пострадали 230 человек, а в 2014 году — около 600, в 2015 году — почти 300, в 2016 году — около 150, в 2017 году — около 600, в 2018 году — около 300, в 2019 году — более 200 человек.

Напомним, в апреле в одном из сел Одесской области в заброшенном колодце обнаружили тела четырех молодых людей. Возраст погибших от 23 до 35 лет, все они местные жители.

Источник: DW