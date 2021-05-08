Во время столкновений в Иерусалиме, фото: Reuters

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Ракурс

В Иерусалиме более 200 человек пострадали в результате столкновений палестинцев с израильской полицией.

Столкновения произошли в ночь на 8 мая в Восточном Иерусалиме в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме, а также в районе Шейх Джаррах, сообщает агентство Reuters.

В этом районе палестинским семьям по решению израильского суда грозит выселение.

После молитвы в пятницу, 7 мая, которая завершала священный для мусульман месяц Рамадан, ряд верующих остались в этом районе протестовать против выселения.

Во время столкновений полицейские применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, а протестующие — бросали в силовиков камни, фейерверки и другие предметы.

В результате, по данным Красного Полумесяца Палестины, пострадали 205 палестинцев, из них 108 госпитализированы, в основном с травмами от резиновых пуль. Один из пострадавших потерял глаз, у двух сломаны челюсти, у еще двух — травмы головы.

Президент Палестины Махмуд Аббас обвиняет в случившемся Израиль и призывает провести срочное заседание Совета Безопасности ООН. США и ООН уже призвали стороны к сдержанности, а Евросоюз и Иордания выразили обеспокоенность из-за возможных выселений.

Israeli police enter Al Aqsa Mosque in occupied East Jerusalem, attack Muslim worshippers with stun grenades pic.twitter.com/INDdnknZDH

— TRT World (@trtworld) May 7, 2021

Напомним, в конце апреля в Израиле 44 человека погибли в результате давки на религиозном празднике.

Источник: Reuters