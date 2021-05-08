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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: METRO.ua
Без «красных» регионов — Минздрав обновил карантинные зоны (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n154347-bez-krasnyh-regionov-minzdrav-obnovil-karantinnye-zony-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически обновляет перечень карантинных зон, внося в них регионы в зависимости от эпидемической ситуации в них.
По состоянию на сегодня, 8 мая, в Украине ни один регион уже не находится в наиболее строгой «красной» зоне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
В настоящее время в «оранжевой» зоне находятся семь регионов:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Тернопольская область;
- Черкасская область.
Остальные области, а также Киев находятся в «желтой» зоне.
Уровень госпитализации не превышен ни в одной из областей.
Напомним, за прошедшие сутки, 7 мая, в Украине обнаружили еще 8 тыс. 710 новых случаев COVID-19.
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