В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: METRO.ua

https://racurs.ua/n154347-bez-krasnyh-regionov-minzdrav-obnovil-karantinnye-zony-infografika.html

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически обновляет перечень карантинных зон, внося в них регионы в зависимости от эпидемической ситуации в них.

По состоянию на сегодня, 8 мая, в Украине ни один регион уже не находится в наиболее строгой «красной» зоне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В настоящее время в «оранжевой» зоне находятся семь регионов:

Волынская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Тернопольская область;

Черкасская область.

Остальные области, а также Киев находятся в «желтой» зоне.

Уровень госпитализации не превышен ни в одной из областей.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 мая, в Украине обнаружили еще 8 тыс. 710 новых случаев COVID-19.