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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: METRO.ua

Без «красных» регионов — Минздрав обновил карантинные зоны (ИНФОГРАФИКА)

8 мая 2021, 12:59
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически обновляет перечень карантинных зон, внося в них регионы в зависимости от эпидемической ситуации в них.

По состоянию на сегодня, 8 мая, в Украине ни один регион уже не находится в наиболее строгой «красной» зоне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В настоящее время в «оранжевой» зоне находятся семь регионов:

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Тернопольская область;
  • Черкасская область.

Остальные области, а также Киев находятся в «желтой» зоне.

Уровень госпитализации не превышен ни в одной из областей.


Карантинные зоны в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, за прошедшие сутки, 7 мая, в Украине обнаружили еще 8 тыс. 710 новых случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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