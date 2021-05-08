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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: METRO.ua
Без «червоних» регіонів — МОЗ оновило карантинні зони (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n154347-bez-chervonyh-regioniv-moz-onovylo-karantynni-zony-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично оновлює перелік карантинних зон, вносячи до них регіони залежно від епідемічної ситуації в них.
Станом на сьогодні, 8 травня, в Україні жоден регіон вже не перебуває у найбільш суворій «червоній» зоні. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
Наразі у «помаранчевій» зоні перебувають сім регіонів:
- Волинська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Тернопільська область;
- Черкаська область.
Решта областей, а також Київ перебувають у «жовтій» зоні.
Рівень госпіталізації не перевищено у жодній з областей.
Нагадаємо, за минулу добу, 7 травня, в Україні виявили ще 8 тис. 710 нових випадків COVID-19.
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