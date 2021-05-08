В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: METRO.ua

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) періодично оновлює перелік карантинних зон, вносячи до них регіони залежно від епідемічної ситуації в них.

Станом на сьогодні, 8 травня, в Україні жоден регіон вже не перебуває у найбільш суворій «червоній» зоні. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Наразі у «помаранчевій» зоні перебувають сім регіонів:

Волинська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Тернопільська область;

Черкаська область.

Решта областей, а також Київ перебувають у «жовтій» зоні.

Рівень госпіталізації не перевищено у жодній з областей.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 травня, в Україні виявили ще 8 тис. 710 нових випадків COVID-19.