Вертоліт NASA Ingenuity вперше перелетів на інше місце, фото: RFI

https://racurs.ua/ua/n154346-marsianskyy-vertolit-vpershe-pereletiv-na-inshe-misce-video.html

Ракурс

Вертоліт Ingenuity, який здійснює польоти в атмосфері Марса, вперше здійснив односторонню подорож — перелетів на інше місце на поверхні Червоної планети.

Це вже був п’ятий політ вертольота, повідомляє прес-служба NASA.

Зазначається, що за час польоту, який тривав 108 секунд, вертоліт пересунувся на 129 м, піднявшись на максимальну висоту 10 м, щоб зробити деталізовані кольорові знімки місця розташування нового «аеродрому».

Цей політ являє собою перехід вертольота на новий етап дослідницьких операцій — за допомогою Ingenuity у NASA сподіваються, зокрема, дослідити райони, недоступні для марсохода.

Тепер перед командою Ingenuity стоїть завдання переміщувати вертоліт так, щоб він не завадив науковим операціям марсохода Perseverance.

У найближчі тижні планують здійснити ще кілька польотів, після чого NASA оцінить отримані результати.

Нагадаємо, у лютому NASA показало відео, зняте марсоходом Perseverance на Червоній планеті.

Джерело: NASA