Вертолет NASA Ingenuity впервые перелетел на другое место, фото: RFI

https://racurs.ua/n154346-marsianskiy-vertolet-vpervye-pereletel-na-drugoe-mesto-video.html

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Вертолет Ingenuity, который осуществляет полеты в атмосфере Марса, впервые осуществил одностороннее путешествие — перелетел на другое место на поверхности Красной планеты.

Это был пятый полет вертолета, сообщает пресс-служба NASA.

Отмечается, что за время полета, который продолжался 108 секунд, вертолет переместился на 129 м, поднявшись на максимальную высоту 10 м, чтобы сделать детализированные цветные снимки места расположения нового «аэродрома».

Этот полет представляет собой переход вертолета на новый этап исследовательских операций — с помощью Ingenuity в NASA рассчитывают, в частности, исследовать районы, недоступные для марсохода.

Теперь перед командой Ingenuity стоит задача перемещать вертолет так, чтобы он не помешал научным операциям марсохода Perseverance.

В ближайшие недели планируют осуществить еще несколько полетов, после чего NASA оценит полученные результаты.

Напомним, в феврале NASA показало видео, снятое марсоходом Perseverance на Красной планете.

Источник: NASA