В селе Сенечев выпал снег, фото: Bogdan Ygrin

https://racurs.ua/n154349-sneg-zasypal-selo-na-prikarpate-foto.html

Ракурс

Снег сегодня, 8 мая, засыпал село Сенечев Выгодской территориальной общины Ивано-Франковской области.

Фотоснимками заснеженного села поделились пользователи соцсетей.

Также снег зафиксировали и в Карпатах. На горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, за ночь выпало до 20 см снега. Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Отмечается, что по состоянию на 9.30 сегодняшнего дня на горе облачная погода с прояснениями, ветер юго-западный, 4 м/с. Температура воздуха составляет -3°.

Напомним, первый снег сезона 2020−2021 годов выпал в Карпатах 27 сентября 2020 года. Тогда через Карпаты прошел циклон.