Дестабилизировать ситуацию во время праздников в Одессе пыталась ботоферма

СБУ разоблачила ботоферму и агитаторов, которые пытались дестабилизировать ситуацию в Одессе, фото: Europarlament

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В Одессе СБУ разоблачила ботоферму и интернет-агитаторов, которые пытались дестабилизировать ситуацию в городе во время праздников.

Злоумышленники распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганду сепаратизма. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Агитаторы — пятеро жителей Одессы, по заказу своих кураторов осуществляли съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине, чтобы создать нужную заказчикам «картинку» накануне и во время праздников.

Так, в соцсетях разоблаченные агитаторы распространяли материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя Украины, а также разжигали межнациональную рознь.

Соответствующие сюжеты, в частности, планировалось освещать в российских СМИ. Распространяемые материалы, по плану заказчиков, должны были создать предпосылки для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе в начале мая, отмечают в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников была, в частности, обнаружена продукция, которую, по версии следствия, агитаторы планировали распространять во время массовых майских мероприятий:

печатные издания;

символика с пропагандой тоталитарного режима;

другая запрещенная законодательством продукция.

Также в Одессе заблокировали работу ботофермы, которая использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

Во время обыска были изъяты компьютерная техника с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, в начале апреля стало известно о разоблачении СБУ сети пророссийских агитаторов в ряде регионов Украины.